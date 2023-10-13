Adliye personel alım

Haziran ayında mülakata girdim. Bir çok adliye mülakat sonuçlarını açıkladı. Acaba benim gibi bekleyen hala açıklanmayan adliyeler var mı acaba bilgi verir misiniz?

Haziran ayında mülakata girdim. Bir çok adliye mülakat sonuçlarını açıkladı. Acaba benim gibi bekleyen hala açıklanmayan adliyeler var mı acaba bilgi verir misiniz?