Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2023 16:44
Adliye personel alım
Haziran ayında mülakata girdim. Bir çok adliye mülakat sonuçlarını açıkladı. Acaba benim gibi bekleyen hala açıklanmayan adliyeler var mı acaba bilgi verir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Buca Yüksek Güvenlikli CezaeviAfad paraları ne oldu ?Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiLojman tahsisiHukuk Mahkemeleri Posta ÜcretleriGörevde Yükselme Yazılı Sınav SonuçlarıSağlık sorunları nedeniyle İKM den yada Memurluktan alınılırmıAylıksız iznin süresi hakkında (sadece bilgisi olan arkadaşlar lütfen)Fazla çalışma ücretiKatip-Polis Eş Durumu?

Sözlük

Zerengökçe 1 tansiyon 1 oh be dünya varmış 1 en kötü ilk randevu tecrübeleri 1 Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım 4 İçinden geleni söyle 2 dikotomi 1 mavi kod 1 anı defterine yazılan vecizeler 1 jerusalem 1

Son Haberler

Gün sonu döviz fiyatlarıÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek'Bizim yapamadığımız bütün toplumsal rolleri öğretmenlere yüklüyoruz'Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındıAdana'da dede ve babaannesini kürekle darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar