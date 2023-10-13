Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ekim 2023 16:48
Maaş 40.000 TL olacak

Bence çok çok iyi bir rakam.


MeteAkk
Aday Memur
13 Ekim 2023 17:02
diğer alacaklarına zam gelmezse iyi para

Seym0ur
13 Ekim 2023 17:03

Tabiki gelir yine herşeye zam gelecek ama yinede iyi bir rakam belki üstü bile olabilir.


SİSDAĞLI
Memur
13 Ekim 2023 17:41
İnşallah en az 48-50 bin civarı birşey olur.

Dextrian
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 17:51

Kiralar da olacak 18-20 bin


Seym0ur
13 Ekim 2023 17:52

olsun geriye 20 bin tl kalıyor yetmezmi ? birde eşin varsa oh mis.


Dnipro06
Aday Memur
13 Ekim 2023 18:50
arkadaş dalga geçmek için açmış başlığı kınıyorum

tempered
Aday Memur
13 Ekim 2023 18:54

Sayıya değil ne işe yaradığını bakacaksın, 10 yıl önce 2-3 bin TL maaş alırken bundan çok daha refah içindeydi herkes.

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