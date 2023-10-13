Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ekim 2023 16:54
Dışarıdan tekrar PAEM ve PÖH alımı olacak

O kadar kişi bilgi sahibi olduğu için değil çekemedikleri için olmayacak dedi ama oldu ve devam'da edecek dış kaynaktan PAEM alımları farklı şartlarda tekrar devam edecek 4 yıl üzerinden olur Lisans mezunu şeklinde olur yaş küçülür veya yükselir değişik şekillerde devam edicek arkadaşlar aynı zamanda PÖH alımıda olacak takipte ve beklemede kalın.

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