Ekfo hakkında

ekfoyu şahsen tanırım. seni hiç tanımıyorum. burada eğer ki bir hakarette bulunmadiysan neden kendini bir tartismanin içine sokmaya çalışıyorsun. ekfoya hakaret edilmiş ve senin ip adresinden edilmiş. sen de ben yapmadım demişsin. burada sorun yok ki. dava arabulucuya gitmiş. arabulucunun üslubu hoşuna gitmemiş. bunun ekfoyla ne alakası var. ekfoyu da aramış uzlasirim demiş. bence ekfoya besledigin duyguya dikkat et. hem hakaret etmedim diyorsun ve ekfoya karşı cümlelerin arasında tezatlik doğuyor.

ekfoyu şahsen tanırım. seni hiç tanımıyorum. burada eğer ki bir hakarette bulunmadiysan neden kendini bir tartismanin içine sokmaya çalışıyorsun. ekfoya hakaret edilmiş ve senin ip adresinden edilmiş. sen de ben yapmadım demişsin. burada sorun yok ki. dava arabulucuya gitmiş. arabulucunun üslubu hoşuna gitmemiş. bunun ekfoyla ne alakası var. ekfoyu da aramış uzlasirim demiş. bence ekfoya besledigin duyguya dikkat et. hem hakaret etmedim diyorsun ve ekfoya karşı cümlelerin arasında tezatlik doğuyor.