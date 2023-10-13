Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ekim 2023 17:00
Ekfo hakkında

Bu ekfo denilen şahsın ne olduğu kim olduğu belli değildir kendisine en ufak küfür,hakaret,tehdit vb bir şekilde itham'da bulunmamama rağmen kendisi gibi 2 kelimeyi bir araya getiremeyen köylü bir arabulucu ile (muhtemelen arkadaşı)benden 25 bin tl talep etmiş bide adama beni aratıyor alemin çakalı bu galiba acaba bu yönlem ile kaç kişiyi dolandırdı güzel bir tokatlama yöntemi 25 bin tl sana vereceğime bende avukat tutup sana dava açacağım mahmekede görüşürüz artık haydi iyi günler.


JW Argo İzmir 3310
Şef
13 Ekim 2023 17:04
@ekfo nerdesin?

Seym0ur
13 Ekim 2023 17:19

O kadar acemice bir yöntem'ki arabulucu denen köylü şahıs nasıl arabulucu olmuş ise hukuk mezunu bide bunlar şiveli 2 kelimeyi bir araya getiremiyor 3-4 defa aradı siktiri çekince buna diyor'ki evine tebligat göndericem gönder dedim buda para koparmaya çalışmak icin arıyor sürekli ama artık arayamaz çete olmuş bunlar.


plt.kaan
Aday Memur
13 Ekim 2023 17:37
neden buraya yazma gereği hissettin ki?

Seym0ur
13 Ekim 2023 17:45

Yargıtay 8. CD, sadece IP numarasının tespit edilmiş olmasının bir kişiyi suçlamak için yeterli olmadığını, bilgisayarında hackerlık programı bulunmuş olsa dahi IP numarası sadece o anda bilgisayar ile internet arasındaki bağlantıyı ortaya koyduğu için, başkaca ek deliller olmadan yalnızca IP ile mahkum edilmesinin ?varsayıma dayalı mahkumiyet? olduğunu belirterek, sanığın beraatine karar vermiştir. Aşağıda yer alan kararlardan da anlaşılacağı üzere IP adresi internetin yapısı gereği birden fazla kişiye tahsis edilmektedir. Bu nedenle IP Adres tespitleri de tek başına yeterli bir delil sayılamayacaktır.Hala adamı aratıp benden 25 bin tl sen nasıl talep ettiriyorsun inanılmaz ya ben herkes görsün bilsin diye yazdım acaba bu yöntem ile kaç kişiden para kopardı bu ekfo denilen şahıs ?


Seym0ur
13 Ekim 2023 18:04

Arkadaşlar nasıl bir dümen var bilmiyorum ama şuan vatandaş UYAP portalından dosyalarım kısmından;Ceza,Hukuk,İcra,Adli Tıp,İdari Yargı,Satış Memurluğu ve arabuluculuk kısacası bütün kısımlara baktım hiçbir şekilde birşey gözükmüyor dümenciler sizi yermi anadolu çocuğu şebeke olmuş bunlar kom şubeden kimse yokmu burda şu ekfoyu bi araştırın


Afes89
Memur
13 Ekim 2023 18:05
yazdıklarım ekfoya ne söylediysen senin yazdığını gösteriyor :)
Seym0ur, 1 saat önce

Yargıtay 8. CD, sadece IP numarasının tespit edilmiş olmasının bir kişiyi suçlamak için yeterli olmadığını, bilgisayarında hackerlık programı bulunmuş olsa dahi IP numarası sadece o anda bilgisayar ile internet arasındaki bağlantıyı ortaya koyduğu için, başkaca ek deliller olmadan yalnızca IP ile mahkum edilmesinin ?varsayıma dayalı mahkumiyet? olduğunu belirterek, sanığın beraatine karar vermiştir. Aşağıda yer alan kararlardan da anlaşılacağı üzere IP adresi internetin yapısı gereği birden fazla kişiye tahsis edilmektedir. Bu nedenle IP Adres tespitleri de tek başına yeterli bir delil sayılamayacaktır.Hala adamı aratıp benden 25 bin tl sen nasıl talep ettiriyorsun inanılmaz ya ben herkes görsün bilsin diye yazdım acaba bu yöntem ile kaç kişiden para kopardı bu ekfo denilen şahıs ?


Seym0ur
13 Ekim 2023 18:09

Yasal olmayan bir iş yapmış kendisi hepsinin fotosunu kaydını aldım uyap adalet bakanlıgından gibi geldiği gösterilen mesajda sahte büyük ihtimal ile acaba arabulucu diye arayan kişi gerçekmi oda meçhul nasıl bir dümendeyiz :D


plt.kaan
Aday Memur
13 Ekim 2023 18:36
ekfoyu şahsen tanırım. seni hiç tanımıyorum. burada eğer ki bir hakarette bulunmadiysan neden kendini bir tartismanin içine sokmaya çalışıyorsun. ekfoya hakaret edilmiş ve senin ip adresinden edilmiş. sen de ben yapmadım demişsin. burada sorun yok ki. dava arabulucuya gitmiş. arabulucunun üslubu hoşuna gitmemiş. bunun ekfoyla ne alakası var. ekfoyu da aramış uzlasirim demiş. bence ekfoya besledigin duyguya dikkat et. hem hakaret etmedim diyorsun ve ekfoya karşı cümlelerin arasında tezatlik doğuyor.

Seym0ur
13 Ekim 2023 18:40

Aynen uzlaşırım demiş senin o şahsen tanıdıgın arkadaşın tambir dolandırıcı arabulucu ile benden 25 bin tl istiyor


Seym0ur
13 Ekim 2023 18:45

Neyse bende enine boyuna herşeyi araştıracağım ortada hoş olmayan şeyler var meslekten attıracam onu süründürecem buraya yaziyorum onada ilet böyle dedigimi.

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