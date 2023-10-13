KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 17:33
İstanbul sgk ilk tercih
kaç puanla başvurdunuz

Laremce
13 Ekim 2023 17:46

Hangi alana başvurdunuz.


DyinginJanuary
Aday Memur
13 Ekim 2023 18:09

Kira durumları ve deprem nedeniyle başvurmadım

Toplam 2 mesaj

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