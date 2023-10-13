Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ekim 2023 18:08
Tayin sonrası işe başlama lütfen cevap verin

Merhaba arkadaşlar eş tayinim olumlu sonuçlanmış zimmete de düştüm ancak ben 10 günlük rapor almıştım. Eski iş yerimden ne zaman çıkış yapmam lazım ve çıkış yaptıktan sonra ne zaman başlamam lazım bilgisi olan lütfen yardımcı olabilir mi

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