Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2023 18:19
Katipliği kazandım. Yardımcı olur musunuz?

Merhaba ben Ankara'da katipliği kazandım 26 yaşındayım. Acaba devrecilik falan yapılıyor mu kalemlerin içinde? Nasıl davranmam gerekiyor lütfen yardımcı olur musunuz? Çünkü birisi bana kendi işlerini kirlerden falan tamam bir süre ses çıkartmam belki o da işi öğrenmek için. Ama bu abartılırsa illa ses çıkarırım ve bu memuriyetime engel olur mu? Samimi olmam gerekiyor mu insanlarla çünkü aslında cana yakın biriyim ve bu özelliğim işyerinde kullanılır diye korkuyorum. Somurtgan falan mı olmalıyım? Napmaliyim lan ben valla bilmiyorum. Salağa mi yatmaliyim

Çok Yazılan Konular

Buca Yüksek Güvenlikli CezaeviAfad paraları ne oldu ?Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiLojman tahsisiHukuk Mahkemeleri Posta ÜcretleriGörevde Yükselme Yazılı Sınav SonuçlarıSağlık sorunları nedeniyle İKM den yada Memurluktan alınılırmıAylıksız iznin süresi hakkında (sadece bilgisi olan arkadaşlar lütfen)Fazla çalışma ücretiKatip-Polis Eş Durumu?

Sözlük

güne bir söz bırak 3 seabed 2030 project 2 faroz 2 zencefil 4 Bugün olanlar 1 çok ilginç şarkı sözleri 1 herkesi kendin gibi sanmak 7 Zerengökçe 1 tansiyon 1 kopli 1

Son Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladıGün sonu döviz fiyatlarıÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek'Bizim yapamadığımız bütün toplumsal rolleri öğretmenlere yüklüyoruz'Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar