Katipliği kazandım. Yardımcı olur musunuz?

Merhaba ben Ankara'da katipliği kazandım 26 yaşındayım. Acaba devrecilik falan yapılıyor mu kalemlerin içinde? Nasıl davranmam gerekiyor lütfen yardımcı olur musunuz? Çünkü birisi bana kendi işlerini kirlerden falan tamam bir süre ses çıkartmam belki o da işi öğrenmek için. Ama bu abartılırsa illa ses çıkarırım ve bu memuriyetime engel olur mu? Samimi olmam gerekiyor mu insanlarla çünkü aslında cana yakın biriyim ve bu özelliğim işyerinde kullanılır diye korkuyorum. Somurtgan falan mı olmalıyım? Napmaliyim lan ben valla bilmiyorum. Salağa mi yatmaliyim