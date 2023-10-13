Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ekim 2023 18:21
Ara tatilde okula gideceğiz.online değil

https://www.memurlar.net/haber/1079408/meb-den-kasim-ayi-mesleki-calismalarina-dair-yazi.html

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