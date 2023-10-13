KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ekim 2023 18:22
Damyo bölümleri nasıl belirleniyor

İyi günler tyt puanı düşük olan biri genelde damyoda hangi bölüme gidiyor? Ben bakım astsubayı olmak istemiyorum ama puanım düşük olduğu için tek seçenek o mu?

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