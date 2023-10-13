KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 19:16
GSB YYP Sonuçları 4001

4001 le kaç puanla nereye atandınız yazabilir misiniz? Ben 86.8 ile gelmedi :(


atiyesarı99
Aday Memur
13 Ekim 2023 19:20
hiçbir yerde göremiyorum ben açıklandığını Gsbnin kendi sitesinde bile yok e devlette var bug falan mı girdi

Mehmet-şeker
Memur
13 Ekim 2023 19:47

86 ile bile 4001 gelmiyorsa söylenecek hiç bir söz yok

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