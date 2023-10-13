Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ekim 2023 19:33
Türkiye'nin Eğitim Politikası

?


Palasay
13 Ekim 2023 19:59

Ne politikası Ne egitim nerde yasiyon Ne kaldı da


difficulties
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 20:07

türkiyenin eğitim politikası yoktur.


atahoca
Genel Müdür
13 Ekim 2023 20:14

"?" herhalde birşey anlatıyordur.

Palasay, 1 saat önce

Ne politikası Ne egitim nerde yasiyon Ne kaldı da


bulaşşıkk
Memur
13 Ekim 2023 20:18

Politikasızlık


lutt
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 20:20

Milli Eziyet Bakanı olarak anılacak bir bakan daha.. Şu ekonomik şartlarda hem maddi hem manevi zama


majesteleri7
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 20:26

Yamalı bohça


Nurullah4335
Daire Başkanı
13 Ekim 2023 20:48
"Milli Eğitim; ne millidir, ne eğitimdir!" Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU
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