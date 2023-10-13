Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Kasım Seminerleri okulda olacakmış! Bu karar neden alındı? Neden sene başında alınmadı? Askeriyede m
Çok Yazılan Konular
Okullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?Yardım Talebi (soruşturma)Öğretmenlere Klüp ve Sınıf Rehberlik Ek DersiBranşçılara soru çözme saati konulsunMemurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Ara tatiller kaldırılsın mı?Branş Öğretmenleri Mutlaka Eğitime ve Sınava Tabii TutulmalıAnasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyorAra tatilde okula gideceğiz.online değil
Sözlük
Son Haberler
Bülent Arınç'ın ofisinin önüne tepki olarak gıda kolisi bırakıldıİsrail ordusunun bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldüTTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadıTrabzon'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdiEdirne'de annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Editörün Seçimi
Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar