Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ekim 2023 19:40
Kasım Seminerleri okulda olacakmış! Bu karar neden alındı? Neden sene başında alınmadı? Askeriyede m

Kasım Seminerleri okulda olacakmış!

Bu karar neden alındı?

Neden sene başında alınmadı?

Askeriyede mantık yok derlerdi asıl MEB?de mantık yok


Capo calaberno
Aday Memur
13 Ekim 2023 19:51

Öğretmen düşmanı tekin


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
13 Ekim 2023 19:51

Mantık? Plan? İstikrar?


lutt
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 19:54

#YüzYüzeSeminereHayır


difficulties
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 20:03

online oluncabir gün önce açıklayan bakanlık yüzyüze olunca bi ay öncesinden açıkladı :)))


bulaşşıkk
Memur
13 Ekim 2023 20:13

Bir de yine video izlemeymiş. Video izlemek için okula gidecez. Böyle saçmalık görmedim.


Capo calaberno
Aday Memur
13 Ekim 2023 20:18

Devletin elektriği kaynağı bol ne de olsa. Bunlar mı devleti düşünen. Bunca kaynak israf edilecek.


lutt
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 20:22

olarak anılacak bir bakan daha.. Şu ekonomik şartlarda hem maddi hem manevi zaman kaybı..

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