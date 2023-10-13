Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ekim 2023 19:50
Kıraldan çok kıralcı Tekin

Gün geçmiyor ki öğretmenler aleyhine bir karar almasın tekin. Ve bu saçmalıkları kamuoyuna öğretmenler odası buluşmaları neticesinde aldığını söylüyor. Kamuoyunu yanıltıyor. Öğretmenler huzursuz. Umarım bir an önce postalanır


RafaNadal
Aday Memur
13 Ekim 2023 20:04

Tekin gördüğüm en kotu bakan. Sürekli yukarıdakilere şirin gözükme çabası.


difficulties
Şube Müdürü
13 Ekim 2023 20:06

güzel taktik. öğretmneleri toplayıp onlar istedi diyor. :))

okul açıldığından beri 3-4 tane anket gönderdiler. gönder anket bakalım kasım semineri anketi kaç öğretmen istiyo görelim. :))

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