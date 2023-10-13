KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ekim 2023 20:00
Gsb destek personeli pazartesi işbaşı

Persembe gunu sozlesme imzaladim ayni gun banka hesabi actirdilar (ziraat) ptesi isbasi yapacam. Sorum şu maasim ne zaman yatar pazar 15 te yatarmi yoksa birsonraki ay 15inde 2 maas mi yatar. Birde promosyon varmidir varsa maasla beraber mi yatar


hsnd
Başbakan Müsteşarı
13 Ekim 2023 21:16
Bu ayın 15inde yatmaz. Çünkü kamuda maaşlar her ayın ilk haftası hazırlanır bankaya gönderilir genelde. Sizinkinin yetişmemiş olma ihtimali çok yüksek. Promosyonu maaş birimine sorun.

soloturk 22
Aday Memur
13 Ekim 2023 21:33

Yatacak olsa pazar mi yatar?

hsnd, Dün
Bu ayın 15inde yatmaz. Çünkü kamuda maaşlar her ayın ilk haftası hazırlanır bankaya gönderilir genelde. Sizinkinin yetişmemiş olma ihtimali çok yüksek. Promosyonu maaş birimine sorun.

Abdullh4141
Aday Memur
13 Ekim 2023 23:27

Arşiv araştırması oluyor mu oluyorsa kaç gün sürüyor evrakları teslim ettikten sonra ne kadar sürüyo


soloturk 22
Aday Memur
14 Ekim 2023 00:07

Ben evraklari teslim ettikte tam 26.gun arandim 20 30 gun demislerdi zaten

Abdullh4141, Dün

Arşiv araştırması oluyor mu oluyorsa kaç gün sürüyor evrakları teslim ettikten sonra ne kadar sürüyo


Abdullh4141
Aday Memur
14 Ekim 2023 08:51

Dostum bu sağlık beyanını nasıl yaptın birde aklı dengesi yerinde maddesini

soloturk 22, Bugün

Ben evraklari teslim ettikte tam 26.gun arandim 20 30 gun demislerdi zaten


memurkoala
Aday Memur
14 Ekim 2023 09:00

Hangi ildesiniz acaba

soloturk 22, Dün

Yatacak olsa pazar mi yatar?


soloturk 22
Aday Memur
14 Ekim 2023 13:04

Beyanlarin hepsini il mudurlugundr sana verdikleri kagitlara dolduruyosun senin sorduklarinin hepsini orada dolduracaksin

Abdullh4141, 7 saat önce

Dostum bu sağlık beyanını nasıl yaptın birde aklı dengesi yerinde maddesini


soloturk 22
Aday Memur
14 Ekim 2023 13:05

Edirne hocam

memurkoala, 7 saat önce

Hangi ildesiniz acaba


Abdullh4141
Aday Memur
14 Ekim 2023 14:04

Anladım kardeşim çok teşekkür ederim

soloturk 22, 3 saat önce

Beyanlarin hepsini il mudurlugundr sana verdikleri kagitlara dolduruyosun senin sorduklarinin hepsini orada dolduracaksin


Abdullh4141
Aday Memur
14 Ekim 2023 14:22

Mesajı açarmısın bişeyler daha sorucam sana

soloturk 22, Bugün

Ben evraklari teslim ettikte tam 26.gun arandim 20 30 gun demislerdi zaten

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