KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ekim 2023 20:00
Gsb destek personeli ptesi işbaşı

Persembe gunu sozlesme imzaladim ayni gun banka hesabi actirdilar (ziraat) ptesi isbasi yapacam. Sorum şu maasim ne zaman yatar pazar 15 te yatarmi yoksa birsonraki ay 15inde 2 maas mi yatar. Birde promosyon varmidir varsa maasla beraber mi yatar

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