Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2023 20:48
Yazı İşleri Müdürlüğü il içi sonuçları ne zaman açıklanır?

Arkadaşlar malumunuz tercihler alındı ancak gelen yazıda herhangi bir tarih belirtilmedi, ne zaman açıklanacağını bilen, duyan, hisseden var mı?

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