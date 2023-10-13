Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ekim 2023 21:09
26-27 yaşında jandarma astsubay yada uzman olan var mı?

Cevap lütfen.


Moşiyah01
Aday Memur
13 Ekim 2023 21:35

20 yaşında uzman olan var olmaz mı :)


tegmeyen
Aday Memur
13 Ekim 2023 21:58

Öyle değil, yaş sınır oluyor o yüzden sordum

Moşiyah01, 1 saat önce

20 yaşında uzman olan var olmaz mı :)

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