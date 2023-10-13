Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2023 21:25
Vefa projesi

Arkadaşlar vefa projesinde şoför olarak çalışıyorum kadroya geçme şansım varmı acaba

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Sözlük

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