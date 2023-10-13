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Editörler : enginkrtpalex 10


13 Ekim 2023 21:27
spor

spora başladım artık düzenli ve sağlıklı yemek yiyeceğim, cidden eskisine göre daha hafif ve rahat hissediyorum ya çok fark etti. Bankkart ile anlaşmalı market alışverişlerinde 400 TL Bankkart Lira kampanyasıyla toplu alışverişlerimi yapıyorum çok rahat oluyor cidden. kesinlikle spora başlayın derim hem vücut şekilleniyor hem de sağlıklı ve kaliteli bir yaşam oluyor.

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