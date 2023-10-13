Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


13 Ekim 2023 21:32
YENİ EV

nişanlıyım bir çok soru gördüm neyi nereden uyguna alırım diye onlara cevaben; evimizi dizerken bir çok yer araştırdım çok yer dolaştım sonrasında bir gün karşıma Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile KELEBEK'te 2-15 taksitli işlemlerde +3 taksit kampanyası çıktı çoğu eşyamı oradan aldım, bütçemizi hiç zorlamadı. yavaş yavaş ödedik kesinlikle aşırı borç yapıp evlenmeyin bu şekilde alırsanız evlenince kafanızda rahat eder cebinizde..

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