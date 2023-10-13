Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


13 Ekim 2023 21:43
1128 KİŞİLİK Orman genel müdürlüğü mülakat mı yapıyor okuyalım ? :)

ben orman muhafaza memuru için istenilen üniversite bölümleri arasında kpss branş sıralamam 947.sırada olduğum halde MÜLAKATTA verilen puanla 1382.sıraya gerileyip yedek de kaldım.MÜLAKAT OLMASAYDI ŞUANDA ATAMAM GERÇEKLEŞMİŞTİ . Herkese cok tesekkur ederım okudugunuz için ama kader 66 puanla arkadaşlar 3000.sıradan 1128 kişiye girdi hayırlısı olsun kader

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