Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ekim 2023 22:06
Çocuk velayeti ataması

Herkese sevgi ve saygılarımla... 2 ay önce çekişmeli olarak boşandık ve eşim büyükşehir memleketime tayin oldu çocuğumun (3 yaş) velayeti nedeniyle bende şark ilinden memleketime tayin olmak istiyorum daha önce başına gelen var mı? Doğu ilindeyim Şarkım bitti ipkalıyım

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