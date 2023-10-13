Sadece Gülüyorum.

Türk-İş Yoksulluk Sınırı: 39.733 TL

Maaş: 22küsür

Okullarda düzgün ödenek yok, sabun-peçete-hizmetli sıkıntısı var.

Yönetici liyakat yerlerde.

Bazı çocuklar okula aç geliyor, düzgün yemek çıkmıyor okulların çoğunda.

%15 zam alanlar yetkili.

AAAAA KASIM SEMİNER DÖNEMİ YÜZ YÜZE OLMAZ BÖYLE ŞEY :))) NASIL OLUR BU? :))

Ben bu ülkenin eğitimcisine dair umudumu da kaybettim.

İyi forumlar.