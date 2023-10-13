Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ekim 2023 22:45
Sadece Gülüyorum.

Türk-İş Yoksulluk Sınırı: 39.733 TL

Maaş: 22küsür

Okullarda düzgün ödenek yok, sabun-peçete-hizmetli sıkıntısı var.

Yönetici liyakat yerlerde.

Bazı çocuklar okula aç geliyor, düzgün yemek çıkmıyor okulların çoğunda.

%15 zam alanlar yetkili.

AAAAA KASIM SEMİNER DÖNEMİ YÜZ YÜZE OLMAZ BÖYLE ŞEY :))) NASIL OLUR BU? :))

Ben bu ülkenin eğitimcisine dair umudumu da kaybettim.

İyi forumlar.

Çok Yazılan Konular

Okullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?Yardım Talebi (soruşturma)Öğretmenlere Klüp ve Sınıf Rehberlik Ek DersiBranşçılara soru çözme saati konulsunMemurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Ara tatiller kaldırılsın mı?Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Ara tatilde okula gideceğiz.online değilBranş Öğretmenleri Mutlaka Eğitime ve Sınava Tabii TutulmalıAnasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyor

Sözlük

ocak ayı maaşını merakla beklemek 1 doğal afet 1 kopli 1 öteki alemde lazım olur 1 paskalya adası 1 anı defterine yazılan vecizeler 1 Zerengökçe 1 dikotomi 1 ne izledim ben dedirten filmler 1 türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 3

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da!DDK Başkanı Arıncı'ya IMF'de üst düzey görev'Mazlumun ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz'Bakan Bolat, Türkiye ve Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdiAdalet Bakanı Tunç, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar