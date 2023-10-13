KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


13 Ekim 2023 23:45
3+1 iken yeni kadroya geçen hemşireler

Nisanda seçimden önce kadroya geçen hemşire eğitim durumu özel sektör eş durumu tayini yapabilir mi acil cevapp

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