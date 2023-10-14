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Editörler : Lanet


14 Ekim 2023 00:09
Yeni emeklilik şartları

SGK emekli olabilmek için gereken yaş ve gün şartındaki güncellemeyi içeren yeni listeyi paylaştı. Yeni yaş-gün tablosu 1 Ekim 2023 tarihi ile birlikte yürürlüğü girdi.

Erkekler İçin:

2023 yılı için 25 yıl ve 5000 prim günü

2024 yılı için 26 yıl ve 5200 prim günü

2025 yılı için 27 yıl ve 5400 prim günü

Kadınlar İçin:

2023 yılı için 20 yıl ve 3600 prim günü

2024 yılı için 21 yıl ve 3800 prim günü

2025 yılı için 22 yıl ve 4000 prim günü

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