Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 00:09
Uzmanlık Ek Tazminat

Merhaba 5 eylülde 2-1i olmam lazımdı ama ilçedekiler yoğunluktan yetişmez demişlerdi ve eylül maaşım 3-3 olarak yattı biliyorsunuzdur 3.derecelere uzmanlık ek tazminat 2421 tl yatıyor ama 1 ve 2.derecelere 2905 tl yatıyor. Ekim bordrosuna biraz önce baktım 3den 2ye düştüğüm için 570tl ek bordro yapılmış. Bordroda 2-1 olmama rağmen yine bana 2421 tl yatmış arkadaş da 2-1 ona 2905 yatmış. Kimin hatası bu memur mu ilçenin mi nereye başvurayım? Eylül ve ekim için 1000 tl kaybım oluşmuş durumda

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