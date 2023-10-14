KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Ekim 2023 00:23
En az 5000 4001 atamasi istiyoruz.

80+ puan alıp atanamayan sesini duyun artık. Her gün ilanlara bakmaktan bir umutla uyanmaktan yorulduk.

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