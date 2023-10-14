Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2023 00:57
Mühendislik farkı dilekçesine cevap verilmemesi

Kurumumda fark alanlar var fakat ben geçmişe dönük istemiştim. 3 yıl oldu dilekçeye cevap gelmedi. Başkan vekili Maliye'ye soralım demiş güya onu bekliyorlarmış.

Ben bu konuda bilgi almak istiyorum kurumdan. Cimer bilgi edinmeden mi yazsam kurum aracılığla mı bilgi talep etsem?

Cimerden şikayet ediyormuşum gibi görünür müyüm?


eeci10
Aday Memur
14 Ekim 2023 00:58

3 yıldır farkı alamıyor musunuz?


2313
Aday Memur
14 Ekim 2023 01:06

almıyorum maalesef.

eeci10, 2 saat önce

3 yıldır farkı alamıyor musunuz?


eeci10
Aday Memur
14 Ekim 2023 01:49

hocam ciddi bir durum bu 3 yıllık maaş farkı eğer teknik kadrodayken mühendislik bitirdiyseniz 150 bin lira falandır herhalde

2313, 2 saat önce

almıyorum maalesef.

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