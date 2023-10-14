Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 01:03
rapor
ortopedi ameliyatı oldum 12 ay rapor almama rağmen hala işe gidecek sağlığa kavuşamadım bacağımda ılızarov var. şimdi benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilenler cevaplayabilirler mi ? teşekkürler

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