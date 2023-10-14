Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ekim 2023 01:53
İcra

Normalde icradan 7300 kesiliyordu bu ay 2310 tl kesilmiş sebebi nedir bilen yardımcı olabilir mi?


policeli344
Aday Memur
14 Ekim 2023 02:19
icran bitmiş demek,son kalan parayı çekmişler..
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