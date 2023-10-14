Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2023 06:44
İcra kesintisi hakkında.

Merhaba; Benim maaşımda icra vardı. Çakar Ekim ayının 4 ünde borcumu tamamen kapattım. Buna rağmen son düzenlenen bordro da kapatmış olduğum dosya için kesinti yapılmış bu durumda kesintiyi iade almak için ne yapmam gerekir? Bana yardımcı olur musunuz?


Polisc
Aday Memur
14 Ekim 2023 07:00
kurumuna söylüyorsun icrayı kapattığını sonra bankadan yada icralık olduğun yerden borcu yoktur yazısı alıp mal müdürlüğüne teslim ediyorsun paran bir hafta içinde yatıyor hesabına

PRFRSR
Şef
14 Ekim 2023 07:03

Tamamdır

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