Yargı Kararının Uygulanmaması Hizmet Kusurudur

T.C.
ERZURUM
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1.İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO : 2022/1974
KARAR NO : 2023/1884
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Davalı idarenin istinaf başvurusu yönünden
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesine göre yapılan istinaf incelemesi sonucunda, istinafa konu Mahkeme kararının, Erzincan İdare Mahkemesi'nce verilen 30.09.2021 tarih ve E:2021/1211 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gereklerinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca yerine getirilmesi istemiyle yapılan ........... tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline yönelik kısmı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, İdare Mahkemesi kararının bu kısmının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Davacının manevi tazminat isteminin reddine ilişkin istinaf başvurusu yönünden
Uyuşmazlıkta, ............................................................. olarak görev yapan davacının, ikinci kez ikinci bölge illere atanma mecburiyeti kapsamında ...................... iline atanmasına ilişkin ................................... ..............tarih ve ............... sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davanın Erzincan İdare Mahkemesinin 08.12.2021 tarih ve E:2021/1211, K:2021/1666 sayılı kararı ile iptal hükmü ile sonuçlandığı ve istinaf başvurunun reddi kararı sonrası kesinleştiği, anılan dosyada verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine yargı kararının uygulanması istemiyle yapılan başvurunun davalı idarece yerine getirilmemesi üzerine işlemin iptali ve Mahkeme kararının uygulanmaması sebebiyle manevi tazminat isteminde bulunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, idarece yargı kararının uygulanmadığı, idarenin davacıyı yeni bir dava açma külfeti altına soktuğu, bu suretle davalı idarenin "hatalı işlemin hukuk hayatında meydana getirdiği aksaklıkları bertaraf etme ve işlemi tekrar hukukiliğe büründürme veya tamamen iptal etme veya geri alma yöntemleri ile sona erdirme yetkisini ve en önemlisi yükümlülüğünü" yerine getirmeyerek hizmet kusuruna sebebiyet verdiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.
T.C.
ERZURUM
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1.İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO : 2022/1974
KARAR NO : 2023/1884
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Davalı idarenin istinaf başvurusu yönünden
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesine göre yapılan istinaf incelemesi sonucunda, istinafa konu Mahkeme kararının, Erzincan İdare Mahkemesi'nce verilen 30.09.2021 tarih ve E:2021/1211 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gereklerinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca yerine getirilmesi istemiyle yapılan ........... tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline yönelik kısmı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, İdare Mahkemesi kararının bu kısmının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Davacının manevi tazminat isteminin reddine ilişkin istinaf başvurusu yönünden
Uyuşmazlıkta, ............................................................. olarak görev yapan davacının, ikinci kez ikinci bölge illere atanma mecburiyeti kapsamında ...................... iline atanmasına ilişkin ................................... ..............tarih ve ............... sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davanın Erzincan İdare Mahkemesinin 08.12.2021 tarih ve E:2021/1211, K:2021/1666 sayılı kararı ile iptal hükmü ile sonuçlandığı ve istinaf başvurunun reddi kararı sonrası kesinleştiği, anılan dosyada verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine yargı kararının uygulanması istemiyle yapılan başvurunun davalı idarece yerine getirilmemesi üzerine işlemin iptali ve Mahkeme kararının uygulanmaması sebebiyle manevi tazminat isteminde bulunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, idarece yargı kararının uygulanmadığı, idarenin davacıyı yeni bir dava açma külfeti altına soktuğu, bu suretle davalı idarenin "hatalı işlemin hukuk hayatında meydana getirdiği aksaklıkları bertaraf etme ve işlemi tekrar hukukiliğe büründürme veya tamamen iptal etme veya geri alma yöntemleri ile sona erdirme yetkisini ve en önemlisi yükümlülüğünü" yerine getirmeyerek hizmet kusuruna sebebiyet verdiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.