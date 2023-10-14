Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ekim 2023 07:32
Yargı Kararının Uygulanmaması Hizmet Kusurudur

T.C.

ERZURUM

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1.İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2022/1974

KARAR NO : 2023/1884

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davalı idarenin istinaf başvurusu yönünden

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesine göre yapılan istinaf incelemesi sonucunda, istinafa konu Mahkeme kararının, Erzincan İdare Mahkemesi'nce verilen 30.09.2021 tarih ve E:2021/1211 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gereklerinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca yerine getirilmesi istemiyle yapılan ........... tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline yönelik kısmı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, İdare Mahkemesi kararının bu kısmının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacının manevi tazminat isteminin reddine ilişkin istinaf başvurusu yönünden

Uyuşmazlıkta, ............................................................. olarak görev yapan davacının, ikinci kez ikinci bölge illere atanma mecburiyeti kapsamında ...................... iline atanmasına ilişkin ................................... ..............tarih ve ............... sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davanın Erzincan İdare Mahkemesinin 08.12.2021 tarih ve E:2021/1211, K:2021/1666 sayılı kararı ile iptal hükmü ile sonuçlandığı ve istinaf başvurunun reddi kararı sonrası kesinleştiği, anılan dosyada verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine yargı kararının uygulanması istemiyle yapılan başvurunun davalı idarece yerine getirilmemesi üzerine işlemin iptali ve Mahkeme kararının uygulanmaması sebebiyle manevi tazminat isteminde bulunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, idarece yargı kararının uygulanmadığı, idarenin davacıyı yeni bir dava açma külfeti altına soktuğu, bu suretle davalı idarenin "hatalı işlemin hukuk hayatında meydana getirdiği aksaklıkları bertaraf etme ve işlemi tekrar hukukiliğe büründürme veya tamamen iptal etme veya geri alma yöntemleri ile sona erdirme yetkisini ve en önemlisi yükümlülüğünü" yerine getirmeyerek hizmet kusuruna sebebiyet verdiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

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