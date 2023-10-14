Yargı Kararının Uygulanmaması Hizmet Kusurudur

T.C.

ERZURUM

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1.İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2022/1974

KARAR NO : 2023/1884

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davalı idarenin istinaf başvurusu yönünden

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesine göre yapılan istinaf incelemesi sonucunda, istinafa konu Mahkeme kararının, Erzincan İdare Mahkemesi'nce verilen 30.09.2021 tarih ve E:2021/1211 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gereklerinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca yerine getirilmesi istemiyle yapılan ........... tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline yönelik kısmı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, İdare Mahkemesi kararının bu kısmının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacının manevi tazminat isteminin reddine ilişkin istinaf başvurusu yönünden