Memura Amirini Şikayet Etti Diye Disiplin Cezası Verilemez

T.C. ERZİNCAN İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1771

KARAR NO : 2023/1180

Anayasa'nın 36. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." hükmü ile hak arama hürriyeti temel hak ve hürriyetler arasında sayılmıştır. Söz konusu hürriyetin kullanımı nedeniyle kişiler hakkında disiplin yaptırımı uygulanmasının, anılan hakkın kullanımını sınırlayacağı kuşkusuzdur. Ancak anılan Anayasa hükmünde, hak arama hürriyetinin meşru vasıta ve yollardan kullanılması öngörüldüğünden, her hak gibi bu hakkın da kötüye kullanılamayacağı ve aksi durumun yukarıda belirtilen güvenceden yararlanmayı engelleyeceği açıktır. Anayasa'nın 74. maddesinde, vatandaşların ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye?de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmış; bu hakkın kullanılma biçimi ise 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'da düzenlenmiştir.

Bakılan uyuşmazlıkta davacı tarafından,....... ..............şikayet konusu iddiaların soruşturma izni verilmemesi neticesinde sübuta ermemiş olmasının, doğrudan davacının amirini veya üstünü haksız yere şikayet etmek suçunu işlediğinin kabulü olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.