Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 09:06
Öğretmeni Önce Mağdur Edip Sonra Hakkını "Müjde" Olarak Duyuran MEB

2023 Mayıs?a kadar okul öncesinde aidat alınıyordu, okulda yemek verilebiliyordu bu sayede. Mayısta ?artık aidat almak yasak biz vereceğiz yemeği? diyerek bakanlık aidatı kaldırdı. Eylülde okulların açılmasına tam 1 gün kala ?biz vazgeçtik yemek vermiyoruz, aidat da alamazsınız, çocuklar yemeği evden getirsin? dediler. İdareciler, öğretmenler, veliler, öğrenciler herkes mağdur oldu. 1.5 ay geçti. ?Öğretmenlere müjde? dediler. Herkes ders saatinin düşeceğini, yardımcı personel verileceğini falan beklerken ?aidatı geri getirdik? açıklaması yapıldı. Ben bu bakanlığın yaptıklarına akıl sır erdiremiyorum artık.

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