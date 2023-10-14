Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ekim 2023 09:52
aile yardımı bordroma yansımamış

merhaba 2 aylık evliyim. eşim çalışmıyor. e devletten aile bildirim ekranından eş bilgilerimi girdim evlenir evlenmez. anca bu ayki bordroma ne evliliğim ne aile yardımı yansımış. hem bekar görünüyorum hem de maaşımda değişiklik yok. ne yapmam gerekir?

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