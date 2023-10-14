Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ekim 2023 09:58
asker eşim yanımda görev yapmayı isteyebilir mi?

eşim askere gitmeyi düşünüyor. 1 senelik yapmak istiyor(lisans) 2 ay ankarada zorunlu eğitim 10 ay normal askerlik varmış diye öğrendik. zorunlu eğitimden sonra 10 aylık kalan askerliği benim görev yaptığım şehirde yapma imkanı var mı? ben istanbulda adliye personeliyim. böyle bir şey için ne yapmamız gerekir? yaşayan var mı?

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