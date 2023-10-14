Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 10:05
Artık tenefüsler 20 dk

Yeni yönetmelik hayırlı olsun.En az 40 ve 50 dk okul geç bitecek ve nöbet süreleri uzayacak. Akıllara gelen ilk soru 20 dk tenefüs yaparak son ders çocuk nasıl ders yapacak? 20 dklik tenefuslerde küçücük okullarda çocuklar nasıl duracak?


melcea
Genel Müdür
14 Ekim 2023 10:09

Bir teneffus 20 dk. Digerleri 15 dk. Ikili egitimde 10 dk.


majesteleri7
Şube Müdürü
14 Ekim 2023 10:11

Herkes anladığını yazıyo okuduğunu anlamayan yorum yapmasın


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
14 Ekim 2023 10:17

Kusura bakmayın sinirle bakınca devamını kaçırmışım. Bu sefer gene de 30 dk uzayacak

melcea, 1 saat önce

Bir teneffus 20 dk. Digerleri 15 dk. Ikili egitimde 10 dk.


memurolm
Genel Müdür
14 Ekim 2023 10:36

nerden okudunuz bunu


melcea
Genel Müdür
14 Ekim 2023 11:17

Hocam 5 dk uzuyor.15 dk.lik teneffusun bir tanesi 20 dk olacak. Beslenme teneffusu mantigi sanirim.

buraközeleğitim, 1 saat önce

Kusura bakmayın sinirle bakınca devamını kaçırmışım. Bu sefer gene de 30 dk uzayacak


crabnet355
Müsteşar
14 Ekim 2023 11:29
aksi yönde cevap alamayacağımı bilmekle beraber yine de bir ümit sorayım.Ortaokulda da geçerli mi?
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