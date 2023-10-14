Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ekim 2023 10:09
doğu tazminatı
şark iline Eylül 20 sinde katılış yaptim, bu ay yani Ekim ayı bodrosunda terör tazminatı yok 25 günlük, Eylül ayinda yatan miktarla aynı ekim maaş miktarı, bilmediğimden soruyorum doğu tazminatı maaşla birlikte mi yatar, yoksa maaşdan sonra mi yatar.

cimbom6028
Şef
14 Ekim 2023 10:11
operasyon tazminati maaştan ayrı yatar ayrıca e devlete de herhangi bir bordro duşmez ayın onbesi hem maaşin hemde tazminatın yatar

Kajmeran 23
Aday Memur
14 Ekim 2023 10:12
çok teşekkür ederim bilmediğimden sormak istedim, cevabınız için teşekkür ederim. Ben bodronda görünür sanıyordum e devlette
cimbom6028, 1 saat önce
operasyon tazminati maaştan ayrı yatar ayrıca e devlete de herhangi bir bordro duşmez ayın onbesi hem maaşin hemde tazminatın yatar

Mustfa4444
Aday Memur
14 Ekim 2023 10:27
Buraya yazacağına ekipte karakolda, şubede nerede çalışıyorsan 23-24 gündür kimseye soramadın mı.Dağın başında tek mi çalışıyorsun
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