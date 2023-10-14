Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 10:16
Okul kursları neden tercih edilmiyor? Açılan hemen kapanıyor?
ve neden ısrar ediliyor ? bir düzelme umudu mu var ?

alagozmurun55
14 Ekim 2023 10:27
bedava olduğu için başka hiçbir açıklaması olamaz

melcea
Genel Müdür
14 Ekim 2023 11:21

Bizde tum ogrenciler geliyor ve dyk acilmayan alt siniflar hala acilacak mi diye soruyorlar umutla. Hatta surekli egzersiz acip acmayacagimizi da soruyorlar. Tabi onlar egzersiz demiyorlar da kurs diyorlar. "Hocam akil ve zeka oyunlari kursu, halk oyunlari kursu, tiyatro kursu vb. acilacak mi?"

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