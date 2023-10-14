Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ekim 2023 10:31
istifa dilekçesi örneği
varsa özelden atabilir misiniz

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiEgm Fetö idari soruşturmaEkfo hakkındaTercih Dışı AtamaPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verdosta gider araçMaaş 40.000 TL olacak12/36 Orjinal

Sözlük

anı defterine yazılan vecizeler 1 mavi kod 1 güne bir söz bırak 1 jerusalem 1 türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 2 hayattan sonraki hayat 1 oh be dünya varmış 1 Zerengökçe 2 en kötü ilk randevu tecrübeleri 1 müstakbel 1

Son Haberler

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde depremAdliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltıUyuşturucu operasyonunda 637 kilogram esrar ele geçirildi36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatıGaziantep'te 40 bin öğretmene bisiklet dağıtıldı

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar