GYS ile ilgili yeni bir gelişme var.

İlgili haberi aşağıya ekliyorum.

TEÇ-SEN yönetimi ile görüşen, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent ÇİFTÇİ?ye aşağıdaki sorular ve talepler yöneltilmiş.

Teç-Sen Genel Başkanı Ümit DEMİREL;

Görevde Yükselme sınav sürecindeki belirsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması ve sözlü sınav ve tercih kılavuzunu içeren atama takvimlerinin bir an önce yayınlanması,

2024 yılı içerisinde görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması,

Görevde yükselme sınavlarının tarihlerinin yönetmelik değişikliği yapılarak hangi yıllarda yapılacağının eğitim çalışanları tarafından bilinmesi,

Görevde yükselme sınavında 60-69 arası sınav puanı alan eğitim çalışanlarına sözlü sınavlarda 70 verilmesi ve bu puanların dışındaki tüm puanlara aynı puan verilmesi,

LGS sınav ücretlerinin bir an önce ödenmesi hususlarında sorunlar dile getirildi.

Sayın Genel Müdür;

*Temmuz ayında yapılan Görevde Yükselme Sınavı sözlü sınavının Aralık 2023 tarihinde yapılmasının planlandığı ve sözlü sınav sonucunda tercih kılavuzunun yayınlanacağı,

*2024 yılı içerisinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının bir daha yapılması için çalışma başlatılacağı,

*Görevde yükselme yönetmeliğinde bir değişikliğe gidilerek bundan sonra görevde yükselme sınavlarının bir takvim dahilinde yapılmasının daha uygun olacağı ve sınav takvimi belirsizliğinin ortadan kalkacağını belirtti. (2 yılda bir 3 yılda bir gibi)

*Ayrıca haziran ayında yapılan ve halen ödenmeyen LGS sınavı ücretleri görüşüldü ve bu ay sonuna kadar sınav ücretlerinin ödeneceği belirtildi.

Kaynak: TEÇ-SEN Facebook Sayfası