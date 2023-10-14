Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Ekim 2023 11:24
Branş değişikliği yardımcı sınıf

Merhabalar herkese bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim uçak bakım bölümünde çalışıyorum bel fıtığım var yardımcı sınıfa geçmek istesem geçebilir miyim

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