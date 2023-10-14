Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Ekim 2023 11:53
üniversite kıdem ?
merhaba Komutanlarım kıta kaynağından astsubaylığa geçiş yaptım. şuan okuldayım. lisansı bitirmeme 4 ders kaldı. intibak yaptıktan sonra kıdem alamıyoruz diye bilgim var. bu konuda mahkemeye verip kazanan var mı ? teşekkürler

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