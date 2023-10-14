Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 12:25
Bir öğretmen angarya ve mobbinge karşı ne yapabilir?

İlçe milli eğitim müdürünün açıkça, herkes içinde bütün öğretmenleri işsizlikle tehdit ederek angarya dayatmalarına karşı öğretmenler kendilerini nasıl koruyabilir?

Tek öğretmen tepki gösterince hedef haline gelirse nasıl bir yol izlemelidir?


difficulties
Şube Müdürü
14 Ekim 2023 12:27

resmi yazışma yolu deneyin. başka bir şey yapmanıza gerek yok. ne zaman sıkıntı yaşasam yazılı bir emir, evrak, iş emri verirseniz usuluüne uygun yaparım diyorum. ne evrak gelir ne yazılı emir. korkanın çocuğu olmaz.


bulaşşıkk
Memur
14 Ekim 2023 13:43

Şu ortamda elinden hiçbir şey gelmez boşa uğraşma.

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