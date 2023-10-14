ktb mi vakiflar mi

merhabalar ben hem vgm hemde ktb Müze Araştırmacısı olarak mülakata girecegim. Olursa hangisini tercih etmemi onerirsiniz. Vgm de kültür bakanligina bagli tabi ama kurum duzeni nasildir pek bilgim yok. ozellikle tayin acisindan oneri verebilirseniz mutlu olurum tesekkurler

merhabalar ben hem vgm hemde ktb Müze Araştırmacısı olarak mülakata girecegim. Olursa hangisini tercih etmemi onerirsiniz. Vgm de kültür bakanligina bagli tabi ama kurum duzeni nasildir pek bilgim yok. ozellikle tayin acisindan oneri verebilirseniz mutlu olurum tesekkurler