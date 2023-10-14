Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


14 Ekim 2023 13:13
ktb mi vakiflar mi
merhabalar ben hem vgm hemde ktb Müze Araştırmacısı olarak mülakata girecegim. Olursa hangisini tercih etmemi onerirsiniz. Vgm de kültür bakanligina bagli tabi ama kurum duzeni nasildir pek bilgim yok. ozellikle tayin acisindan oneri verebilirseniz mutlu olurum tesekkurler

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