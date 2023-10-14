Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 13:33
Kasım ara tatil seminerleri kararının sebebi

Hocalarım yine bir beceriksizlik ve iş bilmezlik neticesinde Kasım ara tatillerindeki seminerlerin okullarda yapılacağı kararı getirildi, bana öyle geliyor ki bunun sebebi öğretmenlerin rapor almalarını ve bu sayede ek ders ücretlerini eksik ödemeyi sağlamak , seminerlerin uzaktan olacağı söylenmişken herkes ona göre plan yapmıştı, uzakta çalışanlar ailelerini görebilecek, seyahat edenler olacak hatta evlilik planları yapanlar olmuştu, umarım MEB bu yanlış karardan döner ve iptal eder


bulaşşıkk
Memur
14 Ekim 2023 13:42

Doktorlar da hazırolda bekliyorlardı rapor yazalım diye. Bu neyin kafası?

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