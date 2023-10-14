Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ekim 2023 13:36
tsm den asm ye görevlendirmede maaş değişikliği

tsm de çalışırken maaşı il sağlık müdürlüğünden çalışmadan alıyoruz. ama asm de çalışıp alıyorlarmış. görevlendirmem kasım 1 inde olduğunda maaşı ne zmaan alırım ve kesinti olur mu? taban ve teşvikler aynı mı kalır

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