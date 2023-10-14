Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 13:37
Yolluk hala yatmadı

İldışı ataması ile tayinim çıktı. 31 ağustosta ilişik kestim. Yolluk ücretiim hâlâ yatmadı. (evrakları kaybetmişler) bendeki evrakları kendilerine gönderdim. Toplamda 45 gün oldu hâlâ para yatmadı. Hukuki olarak ne yapmam gerekli?

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