Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ekim 2023 13:44
depo ve zimmet sorumlusu taban ve teşvik değişir mi

toplum sağlığı merkezinde çalışıyorum. 5/1 kadro derecesindeyim şu anda taban 1228 tl teşvik ödemesi 982 tl yatıyor. zimmet ve depo sorumlusu olarak çkys şifresi talep edeceğim. bu durumda taban ve teşviğimde değişiklik olacak mı olacaksa yüzde kaç veya kaç tl olacak. teşekkürler

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