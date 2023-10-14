Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Ekim 2023 13:50
Silah devri

Askeri personeller arasında silah devir işlemleri nasıl oluyor ? Veya götürülecek belgeler nelerdir ?

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